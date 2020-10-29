В Японии хотят использовать аммиак в качестве топлива

”Японские компании прилагают все усилия для применения этого нового топлива, и наша страна может взять на себя инициативу по его продвижению в мире”, - поделился идеей представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Рё Минами.

Однако переход на аммиак не будет легким процессом. Согласно подсчетам специалистов, замена всеми угольными электростанциями страны 20% нужного для сжигания топлива аммиаком, приведет к нужде в 20 млн тоннах. Это, к слову, равноценно актуальному объему мирового рынка.