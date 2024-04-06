В Японии лишь один подрядчик получил государственные деньги на разработку чипов

Опубликовано 06 апреля 2024, 13:30
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В Японии лишь один подрядчик получил государственные деньги на разработку чиповЭто частно-государственная компания
Япония развернула полномасштабный проект по возвращению статуса лидера в сфере полупроводников, который страна уступила Южной Корее и Тайваню.
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Для этого правительство Японии выделило субсидии в размере до 590 млрд иен, или $3,89 млрд на развитие отрасли полупроводников. Но государственные деньги получит лишь один подрядчик — компания Rapidus Corporation, созданная правительством в коллаборации с восемью частными компаниями, занимающимися разработкой электроники и из промышленной сферы, включая таких флагманов Японии, как Toyota Motor Corporation и Sony Group.
Заключительный транш субсидий составит 53,5 млрд иен, которые Rapidus направит на исследования и собственно на разрабаботку и производство чипов.
Источник:CNBC
Автор:Андрей Кадуков
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