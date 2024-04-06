В Японии лишь один подрядчик получил государственные деньги на разработку чипов

Для этого правительство Японии выделило субсидии в размере до 590 млрд иен, или $3,89 млрд на развитие отрасли полупроводников. Но государственные деньги получит лишь один подрядчик — компания Rapidus Corporation, созданная правительством в коллаборации с восемью частными компаниями, занимающимися разработкой электроники и из промышленной сферы, включая таких флагманов Японии, как Toyota Motor Corporation и Sony Group.

Заключительный транш субсидий составит 53,5 млрд иен, которые Rapidus направит на исследования и собственно на разрабаботку и производство чипов.