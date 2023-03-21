В Японии на воду спустили первую неатомную подлодку

Как отмечается, новизна подлодки заключается в уменьшенной рубке, что позволило улучшить шумовые характеристики и снизить гидродинамическое сопротивление. Также подлодка получила улучшенную систему шноркелей для снижения сигнатуры, гидроакустический комплекс нового поколения. В обшивку корпуса конструкторы встроили инновационное звукопоглощающее покрытие, а также материалы для снижения заметности субмарины. Кроме того, с Taigei сняли старые двигатели Стирлинга, которые заменили новыми литий-ионными аккумуляторами.

Лодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами для применения торпед «Тип-89» и ПКР «Гарпун».

Водоизмещение субмарины — 3 тысяч тонн, длина корпуса — 84 метра, ширина — 9,1 метра. Экипажа состоит из 70 человек.