В Японии начали ограничивать работу нейросети ChatGPT для безопасности местных компаний

В Японии начали ограничивать работу нейросети ChatGPT для безопасности местных компанийА сотрудники боятся потерять работу
Крупные японские компании, в частности, из финансового и технологического сектора начали ограничивать работу в коммерческих целях нейросети от компании Open AI и функционирующего на её основе чат-бота ChatGPT. Такие ограничения введены и в отношении других технологий на искусственном интеллекте.
Фото: Japantimes.co.jp
Речь идёт о таких компаниях, как Softbank, Fujitsu, Mizuho Financial Group, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking и других. Причиной ограничений называют безопасность бизнес-процессов и заботу о сотрудниках.
В силу интенсивного развития нейросетей и работающих на их основе чат-ботов и увеличения количества пользователей таких сервисов во многих японских компаниях опасаются утечки конфиденциальных данных из-за человеческого фактора, поскольку ChatGPT доступен для всех корпоративных клиентов в облачной системе Microsoft Azure OpenAI. К тому же высока вероятность распространения ложной информации среди сотрудников и клиентов компаний — чат-боты генерируют множество недостоверных данных.
Наконец за ограничением работы чат-ботов стоит этическая сторона вопроса: в такой развитой стране, как Япония, люди боятся скачка технологий, так как опасаются, что этими технологиями их попросту могут заменить.