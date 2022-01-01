В Японии начнут отстреливать насекомых-вредителей лазером

По информации, одни из самых вредных для сельского хозяйства насекомых — азиатская хлопковая совка и кукурузная листовая совка. Каждый год из-за взрослых особей этих летающих вредителей японские аграрии теряют до 16% урожая. Между тем в силу увеличения численности населения потребность в продовольствии вырастет на 70%. К этому нужно добавить потепление, способствующее размножению вредителей.

Японские учёные предложили создать лазерные установки, которые будут отслеживать насекомых с помощью стереоскопических камер, а нейросеть будет рассчитывать траекторию их полёта, чтобы попадание было безошибочным.

Взрослые особи азиатской хлопковой совки и кукурузной листовой совки обладают длиной 2-3 см, что делает их отличными тренировочными мишенями для испытания лазера. Полевые испытания установок пройдут уже в этом году.