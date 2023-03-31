В Японии научились получать пластик из выхлопных газов электростанций и заводов

Это то самое вещество, который содержится в низких концентрациях, например, в выхлопных газах электростанций и заводов. Данная технология позволит использовать отходы промышленности для производства пластика, делая его более экологически чистым и дешёвым.

Исследователи создали биоразлагаемый, но водостойкий пластик, известный как поли-3-гидроксибутират, используя 3-гидроксибутират, полученный из ацетона и углекислого газа в низких концентрациях. Для получения ацетона учёные использовали переработанные чернила маркеров.

Новейшая разработка имеет большой потенциал для промышленного использования, так как она не только эффективна, но и экологически безопасна. С помощью этой технологии можно создавать различные виды пластика для упаковки и других промышленных нужд.

Отметим, что подобные исследования направлены на решение мировых экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. Новая технология позволит снизить количество пластиковых отходов и улучшить состояние окружающей среды, что, по словам авторов исследования, является важным шагом в направлении устойчивого развития.