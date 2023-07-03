В Японии научились растить зубы без помощи стоматологов

Это открытие может стать настоящей революцией в стоматологии и решить проблему потери зубов, с которой сталкиваются многие.

Исследователи обнаружили, что определённый ген, отвечающий за количество зубов, может быть ключом к возможности их регенерации. Было выяснено, что белок с названием USAG-1, производимый этим геном, является преградой для роста новых зубов.

Однако блокировка действия этого белка может способствовать их восстановлению.

В 2018 году исследователи, под руководством ведущего учёного Катсу Такахаши, провели эксперимент на мышах с врожденной недостаточностью зубов. Они дали животным новое лекарство, и результатом стало появление у них новых зубов.

Планируется, что в 2024 году начнутся клинические испытания этого препарата на людях, после того как будет подтверждено его безопасное воздействие на человеческий организм.

Если всё пройдет успешно, то человечество может получить прорывное лекарство в области стоматологии, которое поможет многим людям восстановить свою улыбку и здоровье полости рта.