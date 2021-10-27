В Японии обнаружили пользу глобального потепления для страны

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В Японии обнаружили пользу глобального потепления для страныПравда, далеко не многих это сможет успокоить
Последние десятилетия учёные и эксперты в один голос заявляют о негативных последствиях глобального потепления. Но, как оказалось, есть у этого масштабного события и положительные стороны.
По крайней мере, об этом объявил бывший премьер-министр Японии Таро Асо. По его словам, благодаря потеплению климата, на самом северном острове страны Хоккайдо улучшилось качество выращиваемого там риса.
Так, например, получаемый в тех краях рис «стал вкуснее благодаря глобальному потеплению». При этом слова экс-чиновника вызвали заметное недоумение у борцов за сохранение окружающей среды.
Отметим, что ранее о плюсах изменения климата по всему миру рассказал географ МГУ Дмитрий Петраков. Одним из главных плюсов данного явления для России учёный также связал с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Источник: Kyodo News