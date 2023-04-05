В Японии отложили все запуски новых ракет из-за неполадок с необходимой ракетой-носителем

И пока не станут понятны все причины, чем агентство и занимается, говорить о запусках H-2A не имеет смысла. И старая, и новая модели носителя разработаны компанией Mitsubishi Heavy Industries, поэтому имеют множество общих элементов.

Из-за проблем с LE-5B-3 — двигателем второй ступени носителя Н-3 — пришлось прибегнуть к самоподрыву ракеты при прошлом запуске.