В Японии показали космического мусорщика будущего

Данный проект является первой в мире попыткой решения проблемы мусора на орбите Земли. Спутник ADRAS-J имеет размеры 80 x 80 x 120 см и весит около 150 кг. Запуск планируется осуществить коммерческой ракетой из Новой Зеландии до конца текущего финансового года.

Космический аппарат будет приближаться на расстояние нескольких десятков метров к верхней части ракеты H-IIA Launch Vehicle No.15, которая была запущена Японским аэрокосмическим исследовательским агентством (JAXA) в 2009 году.

При этом ADRAS-J оснащён множеством высокопроизводительных камер и лазерных дальномеров. Основная задача — точно определить положение и движение целевого мусора для безопасного приближения.

В будущем компания планирует разработать технологию захвата космического мусора с помощью роботизированного манипулятора и его последующего сжигания в атмосфере Земли.

Проблема космического мусора становится всё более актуальной, поскольку количество орбитальных объектов растёт. На данный момент практических технологий для его устранения не существует, и проект Astroscale Japan может стать первым шагом к решению этой проблемы.