В Японии появились автоматы с едой и напитками на случай землетрясения

12:56, 21 июня 2023
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В Японии появились автоматы с едой и напитками на случай землетрясенияВ случае землетрясения устройства будут предлагать товар автоматически и бесплатно
В Японии производитель уличных торговых автоматов выдачи еды и напитков Earth Corp установил два устройства на случай землетрясения.
Автоматы с 300 бутылками и банками с напитками и 150 наименованиями экстренной еды, в том числе пищевыми добавками, установлены в одном из самых сейсмоопасных районов Японии Ако. Автоматы установлены возле эвакуационных зданий.
В случае начала землетрясения или тайфуна, при объявлении чрезвычайной ситуации и эвакуации, устройства автоматически начнут предлагать еду и напитки. Вся продукция, представленная в этих автоматах, будет бесплатной.