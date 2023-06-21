В Японии появились автоматы с едой и напитками на случай землетрясения

Автоматы с 300 бутылками и банками с напитками и 150 наименованиями экстренной еды, в том числе пищевыми добавками, установлены в одном из самых сейсмоопасных районов Японии Ако. Автоматы установлены возле эвакуационных зданий.

В случае начала землетрясения или тайфуна, при объявлении чрезвычайной ситуации и эвакуации, устройства автоматически начнут предлагать еду и напитки. Вся продукция, представленная в этих автоматах, будет бесплатной.