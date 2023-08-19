В Японии появились капсулы для сотрудников компаний, позволяющие спасть стоя

Внешне это внутренний портал, секция для конференцсвязи, небольшой склад, и мало напоминает спальное место. Чтобы уснуть в этом устройстве, придётся согнуть колени, туловище при этом будет наклонено слегка вперёд. Голова и руки будут располагаться на мягкой платформе. Капсула рассчитана на людей до 195 см ростом, весом не более 100 кг. Высота «Жирафенапа» — 2,5 метра, ширина — чуть больше 1 метра.

В Японии является приемлемым спать на рабочем месте, даже за столом. Поэтому такая капсула может оказаться востребованной. Но сколько компании могут заплатить за внедрение устройства, неизвестно.