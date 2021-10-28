В Японии появятся летающие мотоциклы без колёс

Производитель ховербайков XTurismo Limited Edition японская компания ALI Technologies уже принимает предзаказы на свои изделия, но продажи начнутся только с первой половины 2022 года. Стоит машина $680 тысяч, или 47,5 млн рублей.

Ховербайк представляет собой похожий на дрон аппарат с ДВС в качестве силовой установки для 2 больших винтов, также на «мотоцикле» установлены 4 малых винта, работающих от электродвигателя, который питается от аккумуляторов. Вес машины 300 кг, максимальная скорость составляет 100 км/ч, а время в воздухе — 40 минут. Вместо колёс на ховербайке установлены полозковые шасси.

По словам генерального директора ALI Technologies, на ховербайке нельзя ездить по дорогам общего пользования в силу действующего японского законодательства, поэтому машина скорее подойдёт любителям езды на гоночных трассах. Как отметил представитель вендора, их ховербайк может подойти и спасательным службам для использования его в труднодоступных местах, где затруднительно использование обычной техники.