В Японии представили «умные» очки с автонастройкой фокуса

Опубликовано 25 мая 2025, 00:001 мин.
В Японии представили «умные» очки с автонастройкой фокусаПозволяют не менять очки при смене деятельности
Дизайнерское издание Yanko Design сообщило о том, что на выставке Beyond Expo в Японии представили «умные» очки ViXion 01S — первые в мире очки с автоматической настройкой диоптрий. Разработчик очков — японская студия Nendo.
© Yanko Design
Благодаря механизму автофокуса очки подстраивают диоптрии для разных видов деятельности без необходимости менять очки. ViXion 01S оснащены датчиком глубины между линзами, который анализирует фокусное расстояние пользователя и регулирует фокус линз в режиме реального времени, адаптируясь к различным нарушениям зрения — от близорукости до пресбиопии.
Очки имеют две переменные линзы и «элегантный дизайн», весят 55 граммов и обеспечивают более 15 часов автономной работы на одной зарядке через USB-C. Цена устройства около $500.