В Японии представили «умные» очки с автонастройкой фокуса

Благодаря механизму автофокуса очки подстраивают диоптрии для разных видов деятельности без необходимости менять очки. ViXion 01S оснащены датчиком глубины между линзами, который анализирует фокусное расстояние пользователя и регулирует фокус линз в режиме реального времени, адаптируясь к различным нарушениям зрения — от близорукости до пресбиопии.

Очки имеют две переменные линзы и «элегантный дизайн», весят 55 граммов и обеспечивают более 15 часов автономной работы на одной зарядке через USB-C. Цена устройства около $500.