В Японии придумали ложку для усиления вкуса солёной еды, но без добавления соли

Как заявляют разработчики, «ложка-солонка» создана для людей, которые хотят сократить потребление соли. При этом от вкуса солёности отказываться не придётся.

Ложка усиливает вкус соли за счёт слабого тока на наконечнике. Для разной силы искусственного вкуса предусмотрены четыре режима интенсивности тока.

Это устройство было совместно разработано компанией Kirin Holdings, профессором Университета Мэйдзи Хомей Мияситой, лабораторией Факультета передовых медиа-наук и Школой междисциплинарных математических наук в Японии.

Ранее профессор Миясита продемонстрировал работу другой своей разработки — электрических палочек для еды, предназначенных для изменения вкуса еды, также за счёт воздействия током.