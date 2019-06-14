В Японии продали арбуз почти за полмиллиона рублей

На аукционе арбузов в Японии был продан редкий экземпляр за 750 тысяч японских иен, что по текущему курсу эквивалентно 445 тысячам рублей.

Арбуз относится к экзотичном сорту «Дэнсукэ», отличается кожурой однородного тёмного цвета, практически, без полосок, с мякотью ярко-красного цвета с минимумом косточек. Аукцион прошёл на главных рынках японских городов Асахикава и Саппоро.

Во время торгов в Асахикаве был установлен новый рекорд, который превышает на одну тысячу долларов рекорд 2018 года. Тогда подобный арбуз был продан за 650 тысяч иен (386 тысячи рублей).

Обладателем арбуза почти за полмиллиона рублей стал владелец супермаркета Кэйити Судзуки. За эти деньги он получил чёрный арбуз «Дэнсукэ» весом около 11 кг «идеальной» овальной формы. По словам Судзуки, его удача на аукционе является хорошим знаком для бизнеса.