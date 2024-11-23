В Японии произошла утечка данных 2500 жертв якудза

В Японии произошла утечка данных 2500 жертв якудзаИ это крайне опасно для этих людей
Фишинг был стандартным, но этого хватило, чтобы сотрудник организации попался на эту уловку. Как сообщает The Register, сотрудник центра использовал свой рабочий компьютер, когда получил всплывающее окно с предупреждением о том, что его компьютер будет отключён от сервера из-за системной ошибки. Далее следовала просьба позвонить по предложенному телефону для получения поддержки. Обманутый сотрудник так и сделал: последовал инструкциям и «непреднамеренно предоставил преступникам удалённый доступ». Как только он понял, что это хакерская атака, сразу отключил интернет и выключил компьютер.
Однако специалисты по безопасности считают, что хакеры достигли своей цели, и конфиденциальные данные организации противодействия якудза, скорее всего, попали к преступникам. Тем не менее неизвестно, попали ли эти данные к злоумышленникам, но организация связывается не только со всеми, чьи данные занесены в базу, но и с жителями префектуры, чтобы предупредить об инциденте.
Как пишет источник, проблема в том, что якудза вряд ли будут миндальничать с теми, чьи данные могли получить. И если это так, последствия могут быть плачевными.
«Центр обратился ко всем жителям префектуры с просьбой немедленно сообщать обо всех, кто связывается с ними, утверждая, что он из этой организации. Центр также советует гражданам не открывать электронные письма из незнакомых источников и не отвечать на запросы», — сказано материале.