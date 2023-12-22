Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
21:21, 22 декабря 2023
1 мин.

В Японии разработали летающий брандспойт

Который чем-то напоминает дракона

Учёные из Осакского университета и Университета Тохоку в Японии представили роботизированный четырёхметровый брандспойт, который может подниматься и держаться в воздухе за счёт мощных водяных струй.

В Японии разработали летающий брандспойт

© Ferra.ru

Называется система Dragon Firefighter. Форсунки пожарного «дракона» создают напор со скоростью 6,6 л/с, давление может достигать 1 мегапаскаля (МПа).

Dragon Firefighter подключается к резервуару пожарной машины посредством подводящей трубы. Система оборудована стандартной и тепловизионной камерами для поиска очагов возгорания.

Устройство предназначено для тушения пожаров в зонах повышенной опасности. На данный момент оно прошло тестирование, в ходе которого были исправлены ошибки в механизме противодействия колебаниям брандспойта, а также улучшена термостойкость защитного кожуха для водяного шланга и электрокабелей.

Как сообщают разработчики Dragon Firefighter, устройство можно будет использовать в пожарных частях примерно через 10 лет.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Япония
,
#технологии
,
#пожар
,
#Пожарные
Новости партнеров
Новости партнеров