В Японии развили производство ультратонкой бумаги толщиной всего 0,02 мм

Опубликовано 05 января 2025, 00:001 мин.
В Японии развили производство ультратонкой бумаги толщиной всего 0,02 ммВостребована для реставрации
В Японии развивается производство ультратонкой бумаги washi. Этим занимается семейное предприятие Hidakawashi Co., на котором работает всего 10 человек.
Фабрика расположена в небольшой деревне Хидака Кочи. Несмотря на малочисленность компании, Hidakawashi Co. имеет мировую славу поставщика уникальной бумаги, применяемой в сфере реставрации культурных артефактов. Продукцией компании пользуются Британски музей в Лондоне, Лувр в Париже и многие другие заказчики. Порядка 40% поставок компании приходится на сферу культуры.
Толщина бумаги — 0,02 мм, вес — 1,6 грамма на квадратный метр. При этом бумага очень прочная. Благодаря необычной тонкости, washi можно наносить слоями на документы со сложными шрифтами и рисунками, — все детали остаются разборчивыми, материал не повреждает первоначальную текстуру объекта. К тому же эта бумага устойчива к пожелтению и обесцвечиванию.