В Японии развили производство ультратонкой бумаги толщиной всего 0,02 мм

Толщина бумаги — 0,02 мм, вес — 1,6 грамма на квадратный метр. При этом бумага очень прочная. Благодаря необычной тонкости, washi можно наносить слоями на документы со сложными шрифтами и рисунками, — все детали остаются разборчивыми, материал не повреждает первоначальную текстуру объекта. К тому же эта бумага устойчива к пожелтению и обесцвечиванию.