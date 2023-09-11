В Японии роботы-аватары заменят детей в школах

Этот инновационный шаг предпринят для борьбы с растущим числом прогулов среди подростков, которые страдают от социофобии.

Подобные андроиды будут действовать как виртуальные представители учеников, позволяя им участвовать в учебном процессе на расстоянии. Роботы оснащены всем необходимым для обратной связи: микрофонами, динамиками и камерами.

Через планшеты, интегрированные в «груди» роботов, дети смогут активно участвовать в дискуссиях и взаимодействовать с учителями и одноклассниками.

Проект планируется запустить уже в ноябре 2023 года, а первые результаты ожидаются в марте 2024-го. В бюджет на 2023 год уже заложены расходы на данный проект, составляющие около $10,55 тыс.

Сообщается, что основная цель проекта — снизить уровень тревожности среди школьников, которые планируют вернуться к очному обучению после периода пандемии.

И такой подход может стать прорывом в образовательной системе, адаптируя её к современным социальным вызовам.