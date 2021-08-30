В Японии создадут корабль для хранения и перевозки электроэнергии

Заниматься проектом будет PowerX, сообщает Saur Energ. На данный момент он носит название «Power ARK 100», но вполне возможно, что со временем имя будет изменено.

Конструкция судна будет представлять из себя тримаран. На его палубе будут размещены контейнеры с аккумуляторными батареями. Каждый из них будет хранить в себе 2 МВт*ч энергии.