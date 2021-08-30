В Японии создадут корабль для хранения и перевозки электроэнергии

Наука и технологии
Сегодня в 05:16
В Японии создадут корабль для хранения и перевозки электроэнергииЗвучит и выглядит крайне футуристично и амбициозно
В сети появилась информация о достаточно интересном проекте, задуманном японскими властями. Они намерены уже к 2025 году завершить постройку первого в мире судна, основным предназначением которого является хранение и транспортировка энергии.
Заниматься проектом будет PowerX, сообщает Saur Energ. На данный момент он носит название «Power ARK 100», но вполне возможно, что со временем имя будет изменено.
Конструкция судна будет представлять из себя тримаран. На его палубе будут размещены контейнеры с аккумуляторными батареями. Каждый из них будет хранить в себе 2 МВт*ч энергии.
Ожидается, что общая грузоподъёмность судна будет настолько большой, что на его борту разместится около 100 батарей общей мощностью 200 МВт*ч. Такого количества, к слову, хватит для того, чтобы обеспечивать энергий целый день около 22 тыс домохозяйств.