В Японии создали биогибридную руку с мышцами, выращенными в лаборатории

Эти устройства, называемые MuMuTAs, стали важным шагом вперед в развитии биогибридных конечностей. Несмотря на то, что в данный момент они используются только в лабораторных условиях, они могут сыграть ключевую роль в будущем создании протезов, а также помочь в тестировании лекарств и расширении возможностей биогибридной робототехники, которая будет имитировать реальные формы жизни.

Рука имеет пластиковую основу напечатанную на 3D-принтере, а ее пальцы движутся благодаря сухожилиям из человеческой мышечной ткани. В отличие от предыдущих биогибридных устройств, которые были гораздо меньше и имели ограниченные возможности для движения, эта рука длиной 18 см имеет многосегментные пальцы, которые могут двигаться индивидуально или в комбинации для выполнения различных действий, таких как захват и перемещение объектов.

Разработка MuMuTAs позволила решить одну из главных проблем — создание достаточно сильных и длинных мышечных тканей для управления большой структурой руки. Однако использование настоящей мышечной ткани несет с собой определенные трудности, такие как потеря силы сокращения после длительного использования. Но, как и у живых тканей, после отдыха они восстанавливаются.

Хотя в данный момент рука нуждается в поддержке в жидкости для нормального функционирования, ученые уверены, что в будущем смогут создать руку, способную двигаться без внешней поддержки.