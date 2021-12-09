В Японии создали маску, которая светится при контакте с коронавирусом

Вещество, которым пропитан фильтр основано на антителах, извлечённых их яиц страусов. В процессе исследований учёные заметили, что страусы способны бороться с инородными телами, выделяя несколько видов антител. Лабораторным птицам были имплантированы частицы коронавируса, а затем сформированные антитела были извлечены из яиц. На основе этих антител, смешанных с красителем, и создали фильтр.

Были проведены исследования с участием сначала 32, а впоследствии 150 инфицированных участников. Оказалось, что маски с фильтрами действительно светятся в ультрафиолетовом спектре при контакте с частицами вируса.

Автор разработки Ясухиро Цукамото отметил, что такие маски могут продаваться по невысокой цене и быть доступными для всех людей, чтобы тестировать, не инфицированы ли они.