В Японии создали монстрообразного робота-волка для защиты людей от диких животных

Подобные меры не кажутся совсем уж странными, учитывая, что только за последние несколько лет в сельских районах Японии значительно увеличилось количество случаев нападений диких животных. Так, за последний год было зарегистрировано несколько десятков таких случаев, два из которых имели фатальный исход.

В конечном итоге японские чиновники приняли решение воспользоваться роботом-волком, который должен был бы отпугивать диких животных от мест поселения людей. И изобретение отлично справилось со своей задачей — ему даже удалось отпугивать диких медведей, что очень удивило инициаторов установки монстрообразной машины.

Отметим, что инициатива оказалась настолько удачной, что после начала использования необычного робота, количество нападений на людей в северных территориях Японии сократилось до нуля.