В Японии создали робота-копию одного из министров

20:42, 17 ноября 2022
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В Японии создали робота-копию одного из министровНо это не просто клон, а «лучшая» версия человека
Агентство по науке и технологиям Японии разработало роботизированного клона министра по делам административной реформы и реформы управления Таро Коно.
Робот-двойник не просто клон или электронная «копия» Коно, а кибернетический аватар — «лучшая», по заверениям учёных, версия человека с обновлёнными физическими и мыслительными способностями. Такой робот нужен учёным для цикла исследований об отношении людей к таким «копиям» и сможет ли подобный робот в итоге заменить человека в различных сферах деятельности.
Как сообщается, министр Конор может управлять своим «двойником» удалённо. Таким образом ему не обязательно самому физически присутствовать на совещаниях и других мероприятиях.
Источник фото:Аt.com
Источник:EurekAlert
Автор:Андрей КадуковТеги:
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