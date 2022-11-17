В Японии создали робота-копию одного из министров

Робот-двойник не просто клон или электронная «копия» Коно, а кибернетический аватар — «лучшая», по заверениям учёных, версия человека с обновлёнными физическими и мыслительными способностями. Такой робот нужен учёным для цикла исследований об отношении людей к таким «копиям» и сможет ли подобный робот в итоге заменить человека в различных сферах деятельности.

Как сообщается, министр Конор может управлять своим «двойником» удалённо. Таким образом ему не обязательно самому физически присутствовать на совещаниях и других мероприятиях.