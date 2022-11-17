Наука и технологии
20:42, 17 ноября 2022
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В Японии создали робота-копию одного из министров

Но это не просто клон, а «лучшая» версия человека

Агентство по науке и технологиям Японии разработало роботизированного клона министра по делам административной реформы и реформы управления Таро Коно.

В Японии создали робота-копию одного из министров

Робот-двойник не просто клон или электронная «копия» Коно, а кибернетический аватар — «лучшая», по заверениям учёных, версия человека с обновлёнными физическими и мыслительными способностями. Такой робот нужен учёным для цикла исследований об отношении людей к таким «копиям» и сможет ли подобный робот в итоге заменить человека в различных сферах деятельности.

Как сообщается, министр Конор может управлять своим «двойником» удалённо. Таким образом ему не обязательно самому физически присутствовать на совещаниях и других мероприятиях.

Источник фото:Аt.com
Источник:EurekAlert
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