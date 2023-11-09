В Японии создали титановое кольцо на замену традиционной рулетки

17:51, 09 ноября 2023
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В Японии создали титановое кольцо на замену традиционной рулеткиС метрической и имперской системами измерения
На краудфандинговом сервисе Kickstarter разработчики из Японии представили титановое кольцо Tiroler, которое является альтернативой традиционной измерительной рулетке.
В кольцо встроено измерительное колесо, размеченное в соответствии с метрической и имперской системами. Колесо издаёт звук при прохождении каждых 10 см или 5 дюймов.
Удобство по сравнению с обычной рулеткой в том, что кольцо легко использовать на неровностях и изогнутых поверхностях. Стоимость изделия $58.