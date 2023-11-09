В Японии создали титановое кольцо на замену традиционной рулетки

В кольцо встроено измерительное колесо, размеченное в соответствии с метрической и имперской системами. Колесо издаёт звук при прохождении каждых 10 см или 5 дюймов.

Удобство по сравнению с обычной рулеткой в том, что кольцо легко использовать на неровностях и изогнутых поверхностях. Стоимость изделия $58.