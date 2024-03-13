В Японии сразу после старта взорвали ракету со спутником-шпионом

Японский стартап Space One разрабатывает платформу, а в будущем и полноценный сервис, по максимально оперативному запуску ракет для доставки полезной нагрузки на низкую околоземную или солнечно-синхронную орбиты весом 250 кг либо 150 кг соответственно.

На борту ракеты Kairos длиной 18 метров и массой 23 тонны находился тестовый спутник-шпион весом 100 кг, который носитель должен был доставить на орбиту высотой 500 км над Землёй. В случае успеха Space One получила бы от японского правительства карт-бланш на быстрый запуск малых спутников на случай, если штатные космические шпионы по какой-либо причине выйдут из строя.

Почему Kairos была взорвана, не уточняется.