В Японии стартовали продажи «ИИ-капсулы для мытья людей» за 30 млн рублей

Разработанная компанией Science Inc., она работает как автоматическая СПА-капсула: человек ложится внутрь, после чего капсула закрывается и полностью моет его с помощью микропузырьков, затем ополаскивает и сушит.

Весь процесс занимает около 15 минут и сопровождается расслабляющей музыкой.

Производитель утверждает, что устройство «моет не только тело, но и душу». Капсула оснащена датчиками, которые следят за пульсом и состоянием пользователя, чтобы избежать паники или ухудшения самочувствия.

Впервые идея «машины для мытья людей» появилась еще на Expo-1970, а в 2025 году обновленная версия стала хитом выставки в Осаке. Теперь её коммерческая версия поступила в продажу по цене 60 млн иен — примерно 30 млн рублей.

Из-за высокой стоимости, устройство предназначено для премиальных СПА, отелей и онсэнов. Выпустят лишь 40–50 капсул, но компания не исключает, что со временем появится более доступная домашняя версия.