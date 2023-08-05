В Японии супермаркет начал снимать покупателей для создания персональной рекламы

Камеры, расположенные в супермаркете, фиксируют, как люди оценивают и сравнивают товары, наклоняются к прилавкам, как реагирует на вывески. Записи отправляются для анализа генеративным ИИ, а затем на этом основании формируется таргетинг. В виде аватара система начинает предлагать покупателям товары, которые их могут заинтересовать.

ИИ-платформу разработали японский техногигант Fujitsu и учёные из Института маркетинга и коммуникаций при японском университете Васэда.

Одна из «побочных» целей этих исследований — замена людей системой, которая будет генерировать маркетинговый убедительный контент, предоставляя покупателям «увлекательный клиентоориентированный опыт». Потому что такая работа, выполняемая людьми, требует времени и денег, а нейросеть сможет сделать процесс дешевле и быстрее.