В Японии украли биткоины на $308 млн: власти вводят надзор за криптовалютами

В связи с этим предприниматели, занимающиеся обслуживанием криптовалютных транзакций и рассчитывающиеся в таких активах, обязаны усилить надзор за всеми криптовалютными операциями. Якобы северокорейские хакеры украли у японской компании DMM, обслуживающей счета с криптовалютой, биткоины через внедрение вируса в ПК сотрудника фирмы.

Расследование Главного полицейского управление Японии совместно с ФБР вывело на след хакеров, связанных с властями КНДР: через внедрённый вирус хакеры установили контроль над серверами DMM и смогли выкрасть BTC. Однако какие-либо доказательства предъявлены не были.