В Японии «умный» паром прошёл в автономном режиме 240 км

Судно был создано в рамках проекта Smart Coastal Ferry. Паром оснащён системами беспилотной навигации и мониторинга исправности двигателя для бесперебойной работы, инфракрасными датчиками для опознавания других судов даже ночью. Кроме того, Soleil имеет систему швартовки, которая может выполняться в автономном режиме.

Впервые на воду судно было спущено 1 июля 2021 года и с тех пор регулярно проходило под управлением капитана маршрут протяжённостью 240 км по Внутреннему Японскому морю. Во время каждого рейса система навигации записывала все данные для передвижения без участия человека в дальнейшем.

Как сообщается, 17 января, в рамках испытаний, паром впервые прошёл весь маршрут в автономном режиме. Скорость достигала 26 узлов, или 48,15 км/ч, маршрут паром прошёл за 7 часов. Длина судна составляет 222 метра.