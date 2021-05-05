Наука и технологии
Сегодня в 16:51
В Японии установили автомат, продающий съедобных насекомых
Выглядит хоть и странно, но очень интересно
В сети появилась информация о крайне необычном вендинговом автомате, появившемся в Японии. Местная компания Art Studio Wao установила устройство, которое занимается продажей съедобных насекомых.
В его ассортименте можно обнаружить жареных и сушеных сверчков, кузнечиков и прочих насекомых. Как пишет The Mainichi, в качестве локации для установки автомата был выбран придорожный рынок и остановка Michi-no-Eki Konchu no sato Tabira в городе Хирадо. Местные жители восприняли новинку вполне позитивно.
Насекомые продаются в бутылках в охлажденном виде. Цена на них составляет от 5 до 9 долларов (от 373 до 672 рублей). Если же купленных насекомых подогреть, то на вкус они будут один в один как свежеобжаренные.