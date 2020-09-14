В Японии установили туалет-фонарь, освещающий улицы по ночам

Общественный туалет находится в парке Nishihara Itchome, а его дизайн практически ничем не примечателен, если не считать исходящий от помещения свет, пишет местное издание Tokyo Toilet Project. Этот самый свет исходит из стекол, которыми “обшиты” внешние стены туалета — именно они начинаются светиться как фонари, когда на улице начинает темнеть.

Согласно имеющимся данным, конструкцию подобного типа разработал известный японский архитектор Такеносукэ Сакакура. По его словам, в рамках разработки проекта туалета, он пытался показать, что общественные туалеты могут быть привлекательными, а также хотел с их помощью улучшить имидж всего парка и создать в нем комфортное пространство.