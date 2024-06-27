В Японии «водителя электрочемодана» заставили получить права

Опубликовано 27 июня 2024, 13:30
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В Японии «водителя электрочемодана» заставили получить праваКурьёз, конечно, но права водитель получить обязан
Прокуратура Осаки в Японии передаст в суд дело гражданки Китая, которая учится в префектуре, и, оказывается, нарушила местные законы из-за езды по тротуару на чемодане с электроприводом, не имея на это прав.
Этот курьёзный случай произошёл ещё 31 марта, а 26 июня прокуратура вызвала китаянку для того, чтобы поставить в известность о передаче дела в суд. Студентку должны обязать получить права на управление таким транспортным средством, которое в Японии приравнивается к управлению мопедом с рабочим объёмом двигателя 50 кубических см и менее.
Речь идёт об электрочемодане на трёх колёсах, скорость которого не превышает 13 км/ч.