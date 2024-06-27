В Японии «водителя электрочемодана» заставили получить права

Этот курьёзный случай произошёл ещё 31 марта, а 26 июня прокуратура вызвала китаянку для того, чтобы поставить в известность о передаче дела в суд. Студентку должны обязать получить права на управление таким транспортным средством, которое в Японии приравнивается к управлению мопедом с рабочим объёмом двигателя 50 кубических см и менее.

Речь идёт об электрочемодане на трёх колёсах, скорость которого не превышает 13 км/ч.