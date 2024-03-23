В Японии впервые сняли на фото повреждения в реакторе АЭС «Фукусима»

Энергетикам удалось зафиксировать на фото заметно деформированное оборудование, на многое всё равно осталось неуточнённым, потому что камеры дронов так и не смогли снять дно активной зоны реактора. На это повлияла и темнота защитной оболочки реактора.

Также известно, что внутри всех трёх реакторов «Фукусимы» суммарно осталось примерно 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. При этом учёные пока не смогли точно понять, зафиксировано на снимках расплавленное топливо или же всё-таки оборудование.