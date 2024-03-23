В Японии впервые сняли на фото повреждения в реакторе АЭС «Фукусима»Раньше сделать это было невозможно
Мощный взрыв произошёл в одном из реакторов в 2011 году, его спровоцировали землетрясение и последовавшее за ним цунами. Исследователи сняли фактическое состояние станции только сейчас потому, что предыдущие попытки с помощью наземных роботов не дали результата. На этот раз съёмки проводили с помощью роя мини-дронов.
Энергетикам удалось зафиксировать на фото заметно деформированное оборудование, на многое всё равно осталось неуточнённым, потому что камеры дронов так и не смогли снять дно активной зоны реактора. На это повлияла и темнота защитной оболочки реактора.
Также известно, что внутри всех трёх реакторов «Фукусимы» суммарно осталось примерно 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. При этом учёные пока не смогли точно понять, зафиксировано на снимках расплавленное топливо или же всё-таки оборудование.