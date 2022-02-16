В Японии запустят «революционное» летающее такси

Сообщается, что помогать им в этом будет Toyota Motor Corporation — автопроизводитель возьмёт на себя «синхронизацию» нового вида транспорта с наземным. Также автоконцерн инвестирует часть своих средств в Joby.

Ожидается, что электросамолёт за авторством Joby Aviation будет вмещать в себя до 4-х пассажиров. При этом ни один из участников амбициозного проекта не раскрывает дату запуска или принцип работы сервиса. Но уже сейчас представители компаний заявляют, что он будет «революционным» и что его детали появятся «в надлежащее время».

Напомним, что электросамолёт Joby может лететь от одного заряда до 240 км, развивая при этом скорость до 320 км/ч.