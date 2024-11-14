В Японии ждут снижение спроса на литографическое оборудование со стороны Китая

Причина очевидна — торговое противостояние США и Китая. Санкции бьют одновременно и по европейскому, и по азиатскому технологическим рынкам.

Кроме того, другие японские производители оборудования для производства микросхем согласны с Tokyo Electron по поводу снижения спроса китайских компаний. «Спрос снижается даже на технологии более старого поколения, и мы видим признаки того, что инвестиции откладываются», — заявил Фумиюки Канаи, президент японской компании Kokusai Electric — производителя литографических машин.

При этом Tokyo Electron видит рост выручки и чистой прибыли. По словам вице-президента Tokyo Electron Хироси Кавамото, операционная прибыль компании за квартал с июля по сентябрь выросла на 54% в годовом исчислении, до 148 млрд иен ($955 млн) благодаря инвестициям в искусственный интеллект и традиционное производство чипов в Китае. Но это было до последнего ужесточения американских санкций в отношении КНР.

«Мы учитываем все возможные риски, в том числе вероятность ужесточения экспортного контроля США в отношении Китая», — заявил Кавамото.