В Японии железные дороги начнёт обслуживать человекоподобный робот

Человекоподобный робот может работать на высоте 12 метров и выполнять самую опасную и физически тяжёлую работу с помощью двух рук-манипуляторов. Гуманоид установлен на строительном автомобиле и изнутри управляется оператором, который видит всю обстановку «глазами» робота через камеры.

Робот способен поднимать предметы весом до 40 кг, а его манипуляторы можно заменить бензопилами и щётками.

«Вес и ощущения от предметов, захваченных роботом, передаются на рычаг управления, позволяя операторам перемещать робота так, как будто они сами выполняют эту работу», — рассказал президент JR West Казуаки Хасегава.