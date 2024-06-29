В Японии железные дороги начнёт обслуживать человекоподобный робот

Опубликовано 29 июня 2024, 18:00
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В Японии железные дороги начнёт обслуживать человекоподобный роботДля замены людей при проведении опасных работ
Японская железнодорожная компания West Japan Railway Co. (JR West) внедрит робота-гуманоида для высотных работ при техническом обслуживании железнодорожных путей. Роботы понадобятся, в том числе для покраски пунктов и спила поваленных деревьев.
Человекоподобный робот может работать на высоте 12 метров и выполнять самую опасную и физически тяжёлую работу с помощью двух рук-манипуляторов. Гуманоид установлен на строительном автомобиле и изнутри управляется оператором, который видит всю обстановку «глазами» робота через камеры.
Робот способен поднимать предметы весом до 40 кг, а его манипуляторы можно заменить бензопилами и щётками.
«Вес и ощущения от предметов, захваченных роботом, передаются на рычаг управления, позволяя операторам перемещать робота так, как будто они сами выполняют эту работу», — рассказал президент JR West Казуаки Хасегава.