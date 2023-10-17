В японской рекламе впервые «снялась» девушка-модель, сгенерированная ИИ

На японском телевидении показали рекламу популярного зелёного чая Oi-ocha ketekin-cha, который «прорекламировала» девушка-модель, созданная ИИ, разработанным компаниями AI-model и Itoen. Согласно исследованию японского НИИ общих вопросов телевизионной рекламы, это первый опыт таких рекламных видео в стране.

Такие данные были получены в результате изучения 1,017 млн рекламных роликов на пяти крупнейших телеканалах Японии, выпущенных в период с 20 ноября 2016 года по 7 августа 2023.

«Компания AI-model и компания Itoen впервые в Японии использовали в телерекламе зелёного чая "Oi-ocha ketekin-cha" модель, созданную искусственным интеллектом», — сказано в официальном пресс-релизе компаний.