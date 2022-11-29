В японском магазине покупателей будут обслуживать не продавцы, а их аватары

В японском магазине покупателей будут обслуживать не продавцы, а их аватарыРасчёт на кассах будет автоматическим
Сеть японских круглосуточных магазинов Lawson розничный магазин Green Lawson, в котором покупателей на кассах будет обслуживать не живой персонал, а аватары кассиров. Сами сотрудники будут работать дистанционно.
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Но сканирование товаров, расчёты и выбивание чеков будет производить электроника. Виртуальные кассиры будут помогать делать сложные покупки, консультировать и отвечать на сложные вопросы. Автоматика также будет оценивать возраст покупателя в случае приобретения алкоголя.
При этом в магазине будут присутствовать сотрудники, их задача — общение с покупателями непосредственно у полок с товарными позициями.
На улице зазывать покупателей и обращать их внимание на те или иные товары будут роботы. Постепенно системы и машины будут вытеснять людей из розничной торговли. Сообщается о том, что в Японии подобный опыт может быть распространён на массовую торговлю по всей стране.