В японском магазине покупателей будут обслуживать не продавцы, а их аватары

Но сканирование товаров, расчёты и выбивание чеков будет производить электроника. Виртуальные кассиры будут помогать делать сложные покупки, консультировать и отвечать на сложные вопросы. Автоматика также будет оценивать возраст покупателя в случае приобретения алкоголя.

При этом в магазине будут присутствовать сотрудники, их задача — общение с покупателями непосредственно у полок с товарными позициями.

На улице зазывать покупателей и обращать их внимание на те или иные товары будут роботы. Постепенно системы и машины будут вытеснять людей из розничной торговли. Сообщается о том, что в Японии подобный опыт может быть распространён на массовую торговлю по всей стране.