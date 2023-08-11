В Ярославле создадут первый плавучий университет

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова (ЯрГУ), совместно с Институтом биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН планируют создать плавучий университет для контроля за состоянием водохранилищ Волжского каскада. Это будет подобие других плавучих университетов, поддерживаемых Минобрнауки России. Планируется использование научно-экспедиционного судна «Академик Топчиев» для экспедиций и мониторинга.

Учёные обеих организаций собираются приглашать студентов на университетский флагман — судно «Академик Топчиев» — чтобы вместе проводить мониторинг водохранилищ Волжского каскада. Это судно обладает хорошей маневренностью и способно работать в мелководных участках и водных излучинах. Помимо этого, университеты собираются сотрудничать в проектах, связанных с подготовкой молодых учёных, проведением научных исследований и поддержкой студенческих работ.

Сотрудничество между университетами будет вращаться вокруг экологического мониторинга и подготовки специалистов в области технологий мониторинга биоэкологического состояния природных объектов. Недавно была создана базовая кафедра экспериментальной биоэкологии, которая будет заниматься исследованиями водных экосистем Волжского каскада. Это сотрудничество является частью федерального проекта «Приоритет 2030».