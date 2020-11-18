В YouTube добавят аудиорекламу для любителей послушать видео на фоне

Планируется, что новый вид рекламы будет демонстрироваться в видеоклипах, подкастах и в YouTube Music, сообщает TechCrunch. Согласно имеющимся данным, в YouTube считают фокусировку на аудио крайне эффективной, так как именно этот формат является максимально удобным при работе с аудиторией, потребляющей форматы с минимальным количеством времени просмотра.

Отметим, что аудиореклама является достаточно распространенным явлением. Большинство музыкальных сервисов по типу Spotify и Яндкс.Музыка уже сейчас используют данный инструмент для того, чтобы в них могли существовать бесплатные тарифы для пользователей.