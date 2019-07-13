В YouTube появились образовательные плейлисты без отвлекающих рекомендаций

Команда популярного видеосервиса Youtube запустила новую функцию — образовательные плейлисты (Learning Playlists). Пользователям предлагаются подборки для изучения разных направлений, от программирования до языков и музыки.

Разработчики обещают более подходящую для обучения структуру — коллекции видео разделены на подборки по основным ключевым концептам от начального уровня до продвинутого. Начали разработчики с проверенных временем партнёров — уже созданы подборки по новой системе от TED-Ed, Khan Academy и Crash Course.

Кроме того, в образовательных плейлистах не будет отвлекающих рекомендаций. Этот раздел будет скрыт со страницы просмотра. Таким образом, зрители смогут сосредоточиться на интересующей их теме.