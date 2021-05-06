Наука и технологии
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В YouTube появился автоматический перевод заголовков, описаний и субтитров
На данный момент эта функция выпущена в тестовом режиме
Стало известно, что Google принялась тестировать новую возможность в YouTube — в популярном видеосервисе появился автоматический перевод заголовков, описаний и субтитров.
На нововведение обратили внимание некоторые пользователи. Так, названия, описания и субтитры в английский роликах начали отображаться на португальском и турецком языках. Замечено это было как в браузерной версии YouTube, так и в мобильном приложении.
Предполагается, что данные изменения осуществлялись на серверной стороне. В этой связи, чтобы тоже оценить новую функцию установки обновления приложения недостаточно — придется ждать, когда она станет доступной.
Напомним, что нескольким ранее команда сервиса объявила о тестировании еще одной новой опции. Так, видеосервис позволит людям комментировать определённые моменты на видео.