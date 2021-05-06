В YouTube появился автоматический перевод заголовков, описаний и субтитров

Предполагается, что данные изменения осуществлялись на серверной стороне. В этой связи, чтобы тоже оценить новую функцию установки обновления приложения недостаточно — придется ждать, когда она станет доступной.

Напомним, что нескольким ранее команда сервиса объявила о тестировании еще одной новой опции. Так, видеосервис позволит людям комментировать определённые моменты на видео.