В YouTube появился ИИ для помощи с придумыванием идей для видео

Эта функция основана на интеграции с Google Gemini, и, по словам компании, доступна ограниченному числу авторов в рамках небольшого эксперимента.

Новый инструмент позволяет создателям получать идеи для видео на основе интересов их аудитории и генерировать тезисы для начала работы над контентом.

YouTube рассматривает новинку как способ предоставить авторам уникальные инструменты для генерации идей, что может дать платформе конкурентное преимущество перед другими видеосервисами, такими как TikTok.

Функция Brainstorm with Gemini работает в YouTube Studio: авторы могут ввести свою идею в строку поиска и выбрать между двумя предложениями — уже существующим инструментом вдохновения контента и новым инструментом на базе Gemini.

Платформа планирует использовать отзывы от участников эксперимента, чтобы решить, насколько полезным окажется новый инструмент и стоит ли его внедрять более широко.