В YouTube появятся платные аплодисменты

С их помощью пользователи смогут «поблагодарить» авторов контента, сообщает TechCrunch. Располагаться соответствующая иконка будет рядом с кнопками Like и Dislike, при этом будут лимиты по расходам на каждого отдельного пользователя: 500 долларов (37 тыс рублей) в день и 2000 долларов (147,7 тыс рублей) в неделю.