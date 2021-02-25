Наука и технологии
Сегодня в 16:33
В YouTube появятся платные аплодисменты
Минимальная цена вопроса — 2 доллара
Крупнейшая видеоплатформа планеты YouTube поделилась планами на будущее. Как оказалось, Google намерена внести множество изменений в работу сервиса. Одним из них станет новая функция — платные аплодисменты.
С их помощью пользователи смогут «поблагодарить» авторов контента, сообщает TechCrunch. Располагаться соответствующая иконка будет рядом с кнопками Like и Dislike, при этом будут лимиты по расходам на каждого отдельного пользователя: 500 долларов (37 тыс рублей) в день и 2000 долларов (147,7 тыс рублей) в неделю.
Прямо сейчас новой функцией может воспользоваться часть пользователей из Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, США. Стоит отметить, что платные аплодисменты находятся на этапе бета-тестирования. Как скоро нововведение доберётся до нашей страны — пока что неизвестно.