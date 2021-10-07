В YouTube-роликах начнут отмечать самые интересные моменты

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В YouTube-роликах начнут отмечать самые интересные моментыФункция в скором времени выйдет в тестовом режиме
В популярной соцсети YouTube планируется внедрение очередного нововведения. На этот раз Google задумала добавить пометки о самых интересных фрагментах роликов.
Об этом стало известно из раздела поддержки, в котором было размещено описание данной функции. Сообщается, что в пилотном режиме нововведение станет доступно уже в ближайшее время, но лишь ограниченному количеству пользователей. Как именно будут отбираться люди для тестирования — неизвестно. Пользователи, которым компания позволит ознакомиться с опцией первыми, смогут увидеть над полосой воспроизведения своего рода график с количеством просмотров того или иного участка видео.
Данная функция может пригодится и YouTube-блогерам, которые смогу узнать, какие моменты в опубликованном контенте больше всего понравились подписчикам.