В YouTube-роликах начнут отмечать самые интересные моменты

Об этом стало известно из раздела поддержки, в котором было размещено описание данной функции. Сообщается, что в пилотном режиме нововведение станет доступно уже в ближайшее время, но лишь ограниченному количеству пользователей. Как именно будут отбираться люди для тестирования — неизвестно. Пользователи, которым компания позволит ознакомиться с опцией первыми, смогут увидеть над полосой воспроизведения своего рода график с количеством просмотров того или иного участка видео.

Данная функция может пригодится и YouTube-блогерам, которые смогу узнать, какие моменты в опубликованном контенте больше всего понравились подписчикам.