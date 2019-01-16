В YouTube заработали новые ограничения

Компания Google обновила правила сообщества для видеосервиса YouTube. Теперь на YouTube запрещено публиковать ролики с опасными для жизни и здоровья «челленджами» и розыгрышами.

В качестве примера приводится ставший весьма популярным в начале 2018 года флешмоб под названием Tide Pod Challenge, в рамках которого подростки, да и не только они, пробовали прокусить капсулы для стирки Tide, похожие по виду на конфеты, а затем выкладыввали в сеть фото и видео об этом. Также прославились Fire Challenge и Bird Box Challenge, участники которого пытаются вести автомобиль с завязанными глазами.

Кроме того, предупреждения теперь могут получить каналы с картинками-миниатюрами к видео со сценами насилия или порнографией, даже если сам ролик не нарушает правил сообщества. Также запрещены ссылки на сайты с порнографией и насилием в роликах.

На самостоятельное регулирование контента в соответствии с новыми правилами авторам каналов даётся два месяца. После этого запрещённый контент будет удаляться администрацией, а каналам выдаваться предупреждения.