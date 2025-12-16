В ЮАР раскритиковали план допуска Starlink без передачи местной доли

Министр связи и цифровых технологий Солли Малатси предложил учитывать инвестиционные программы, эквивалентные доле в капитале, вместо обязательного требования о 30 процентах собственности у граждан. По его данным, большинство участников общественных консультаций поддержали такой подход.

Изменения открывают возможность запуска сервиса Starlink, который использует сеть спутников. Компания Илона Маска ранее отказывалась выполнять требования о передаче доли. В парламентском комитете считают, что министр превысил полномочия и подрывает действующее законодательство.

Ситуация вызвала разногласия внутри коалиционного правительства между АНК и Демократическим альянсом. При этом доступ к интернету в сельских районах остается ограниченным.