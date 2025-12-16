В ЮАР раскритиковали план допуска Starlink без передачи местной доли

Опубликовано 16 декабря 2025, 13:301 мин.
В ЮАР раскритиковали план допуска Starlink без передачи местной долиСпор о доступе спутникового интернета в стране
Парламентский комитет ЮАР по связи потребовал отозвать директиву, которая может упростить выход спутниковых интернет-компаний на рынок страны без передачи доли в бизнесе местным владельцам. Речь идет о предложении изменить требования к трансформации отрасли связи.
Министр связи и цифровых технологий Солли Малатси предложил учитывать инвестиционные программы, эквивалентные доле в капитале, вместо обязательного требования о 30 процентах собственности у граждан. По его данным, большинство участников общественных консультаций поддержали такой подход.
Изменения открывают возможность запуска сервиса Starlink, который использует сеть спутников. Компания Илона Маска ранее отказывалась выполнять требования о передаче доли. В парламентском комитете считают, что министр превысил полномочия и подрывает действующее законодательство.
Ситуация вызвала разногласия внутри коалиционного правительства между АНК и Демократическим альянсом. При этом доступ к интернету в сельских районах остается ограниченным.