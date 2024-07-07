В Южно-Китайском море обнаружили неизвестный вид кальмаров-вампиров

Новый вид обнаружен в водах Южно-Китайского моря, омывающих остров Хайнань. Впоследствии исследователи находили разные «версии» этого кальмара, но оказалось, что это молодые формы «адских моллюсков». Этих кальмаров называют вампирами потому, что в процессе взросления у этих беспозвоночных отрастает второй набор плавников возле головы, а первоначальный комплект исчезает.

Название не соответствует их нраву. Адский кальмар — санитар моря, падальщик, питающийся экскрементами и останками морских животных.

Новый вид назвали «V. pseudoinfernalis» — второй вид кальмаров-вампиров, который обитает в сумеречной зоне. Это слой океана на глубине 800-1000 метров, куда проникает очень мало света.

Ключевое отличие нового вида от ранее описанных представителей в уникальном расположении органов, которые вырабатывают свет. У найденного вида также присутствует заострённый хвост и подобие клюва.